GP Italia sula pista pista centenaria di Monza, il tempio della velocità. Folla record. Si rinnova il duello Red Bull-Ferrari

Festa da urlo all’autodromo di Monza: il tempio della velocità compie i suoi primi cent’anni e la Ferrari celebra l’evento promettendo una caccia-show al fenomeno Verstappen. In un Parco mai così pieno. È un GP Italia (domenica 11 settembre, ore 15) che promette scintille, sedicesimo round (su 22) del Mondiale 2022. Sono 53 giri per un totale di 306,7 km. O la va o la spacca.

Certo, il distacco dal Tulipano della Red Bull dai suoi inseguitori rossi è troppo ampio (109 punti), quasi incolmabile. Oltretutto Verstappen è reduce da quattro vittorie consecutive mentre Leclerc, dopo un grande avvio, ha compromesso una stagione in cui ha vinto, è vero, tre gran premi ma ha anche collezionato tre ritiri. Ecco perché i bookmakers non hanno dubbi sulla vittoria di Max (sarebbe il suo primo successo a Monza). Tuttavia la Ferrari non demorde. Confida nella domenica perfetta per celebrare i 100 anni di una pista leggendaria.

La storia in 5.793 metri

Ha visto di tutto l’anello iconico di Monza dal giorno della sua inaugurazione (3 settembre 1922): trionfi, grandi duelli, folle immense, drammi. La prima pietra l’ha posata la “baronessa” Maria Antonietta Avanzo, “ ispirata dal suo Polesine nebbioso e dal fascino brutale “(Stefano Arosio). È stata la prima donna pilota a correre con gli uomini. Epica. Il suo ritratto giornalistico è finito pure sul taccuino di Hemingway, giovane cronista del “Kansas City Star” in partenza per la Fiesta di Pamplona. Diceva Enzo Ferrari: “Venire qui a Monza ha un sapore tutto speciale”. Qui Leclerc ha trionfato nel 2019 precedendo le Mercedes di Bottas e Hamilton. Aveva solo 21 anni.

La classifica piloti

Verstappen 310, Leclerc e Perez 201, Russell 188, Sainz 175, Hamilton 158, Norris 82, Ocon 66, Alonso 59, Bottas 47, Magnussen 22, Vettel 20.

La classifica costruttori

Red Bull 511, Ferrari 376, Mercedes 346, Alpine 125, McLaren 101, Alfa Romeo 51, Haas 34, Alpha Tauri 29, Aston Martin 25, Williams 4.

La diretta Tv (Ore 15)

Su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K. Inoltre in streaming su Now e in chiaro su TV8. Telecronista Carlo Vanzini. Commento tecnico di Marc Gene’.