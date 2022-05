Gp Miami, vittoria di Verstappen su Leclerc. Fantastico duello. Ferrari sempre prima in classifica FOTO ANSA

Duello spettacolo al Gp di Miami, quinta gara del Mondiale: primo Verstappen, secondo Leclerc. Applausi ad entrambi i giovani leoni. L’America è impazzita assaporando il match fino al deliquio. Ormai è questo il tema dominante della Formula Uno: Red Bull contro la Ferrari. L’olandese contro il monegasco. Tagliato fuori il Re Nero sir Hamilton: la sua Mercedes non lo convince e se ne lamenta apertamente con i meccanici. Forse gli brucia che per la quarta volta su cinque corse è arrivato alle spalle del compagno di squadra Russell. Anche in Florida il copione si è ripetuto: Russell quinto, Lewis sesto.

Max il migliore al Gp di Miami

Niente da dire. Verstappen al momento è il più forte. Non molla niente. Sfrutta alla perfezione il vantaggio della macchina nella gestione delle gomme. Ha fulminato Leclerc all’ottavo giro, si è preso un comodo margine ed ha concluso con il giro più veloce: 1’31”361. Alla media di 213,255 km/h. Ha tagliato il traguardo con 3”7 di vantaggio su Leclerc e 8”2 su Carlos Sainz. Al compagno Sergio Perez ha rifilato la bellezza di 10”6. Lontane le due Mercedes: Russell a 18”5 e Hamilton a 21”3. Bottas, settimo con l’Alfa Romeo, a 25”. Verstappen ha conquistato il 16esimo circuito della carriera, ha fatto il bis con Imola ed ha accorciato in classifica da Leclerc. Ora il distacco è sceso a 19 punti.

Ferrari prime in due classifiche mondiali

La classifica generale (piloti) e la classifica costruttori. Chi lo avrebbe immaginato all’inizio della stagione? Essere in testa in entrambe le graduatorie iridate dopo cinque gare è più di una sorpresa. È la conferma che il lavoro degli ingegneri ha imboccato la strada giusta. Ora il Cavallino già ritrovato fiducia, energia, prestigio.

Il calendario

Il Circus torna in Europa. Prossimo appuntamento a Barcellona (22 maggio ). Poi Monaco, il regno di Leclerc (29 maggio).