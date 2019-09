Hamilton tifoso Ferrari MotoGp sfida Marquez suo sogno

MONZA – Lewis Hamilton, cinque volte campione del mondo di Formula 1, nel 2008 con la McLaren e nel 2014, 2015, 2017 e 2018 con la Mercedes, ha rilasciato una lunga intervista a Sky Sport dove ha parlato un po’ di tutto, dal suo tifo per la Ferrari al suo desiderio di partecipare anche al Mondiale di MotoGp.

Hamilton: “Tifo Ferrari e amo l’Italia”.

Hamilton parla del suo amore per l’Italia e del suo tifo per la Ferrari nonostante non ci abbia mai corso. Ecco le sue dichiarazioni a pochi giorni dal gran premio di Monza di Formula 1.

“L’Italia è un Paese favoloso, con tanta storia. Ieri guardavo un programma sull’impero romano. Favoloso il cibo, vivessi qui farei fatica a non ingrassare. Ho mangiato anche un gelato. Dove abito in questi giorni ho trovato una grande pasta e un grande minestrone. Ho mangiato quello ieri. Sin da piccolo sono stato tifoso della Ferrari e guardavo i suoi tifosi, la loro passione. Amo la lingua italiana e poi non abito così lontano. Forse dovrei trovare una fidanzata italiana”.

Lewis Hamilton è uno dei piloti di Formula 1 più forti di tutti i tempi ma nel suo cuore non c’è solamente l’amore per le macchine ma anche per le moto. Prima di chiudere la sua carriera da pilota, Hamilton vorrebbe cimentarsi anche nel campionato Mondiale della MotoGp. Hamilton non è solamente un grande tifoso della Ferrari ma è anche un grande fan di Marquez. Al pilota della Mercedes piacerebbe sfidare Marc Marquez durante una gara di MotoGp.

“Ho seguito tutte le gare, anche il team Petronas ha fatto molto bene. Spero un giorno di poter correre in moto. Sfidare Marquez? Lo spero. Sono un grande tifoso di Marc, è incredibile quello che fa con la moto. Lui in macchina? Credo gli piacerebbe la mia…” (fonte Sky Sport).