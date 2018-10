ROMA – La prima Harley Davidson elettrica, la LiveWire, sarà esposta il prossimo 6 novembre al salone della moto di Milano (Eicma). Entrerà in commercio entro il 2019 ma ancora è top secret il prezzo (si parla di circa 25mila euro).

L’autonomia non sarà esagerata (si parla di circa 160 km) per non rovinare con pesanti batterie la maneggevolezza e la proverbiale facilità di guida delle Harley. I bocchettoni di rifornimento delle prese elettriche saranno montati dove c’era il tappo del serbatoio.

Harley Davidson vuole spostare produzione fuori dagli Usa in risposta ai dazi di Trump

L’Harley Davidson elettrica non sarà sola. La casa di Milwaukee darà vita ad una lunga serie di modelli a batteria: “Siamo intenzionati – confermano – a far seguire la nuovissima LiveWire da una gamma entusiasmante di veicoli elettrici a due ruote”.