LONDRA – Harry e Meghan, protagonisti di un matrimonio decisamente fuori dalle consuetudini della famiglia reale britannica, hanno scelto per l'uscita dalla Frogmore House – dove si è svolto il ricevimento nuziale – un'auto altrettanto originale e unica.

Anziché utilizzare una delle tante vetture dei Royal Garage (come l’Aston Martin Volante del 1967 utilizzata dai genitori di Harry Charles e Diana e, più recentemente, da William e Kate) i due novelli sposi sono saliti a bordo di una Jaguar E-type Roadster a propulsione 100% elettrica, fornita dalla divisione Classic di Jaguar Land Rover.

L’auto, che ha posto guida a sinistra anziché a destra come si usa in Gran Bretagna, è denominata Zero Concept ed è stata realizzata nel 2017 dal reparto Classic Works che ha sede nel Warwickshire come esemplare unico partendo da una E-Type serie 1.5 del 1968.

I tecnici di Jaguar l’hanno modificata radicalmente con elementi modernissimi, come il gruppo elettrico di propulsione da 220 kW (pari a 295 Cv) che, assieme alle batterie, occupa lo spazio sotto al lungo cofano anteriore, o la strumentazione completamente digitale che è alloggiata in una nuova plancia in fibra di carbonio. Ricaricabile attraverso una presa di corrente a cui si accede attraverso lo sportellino sul parafango posteriore sinistro normalmente dedicato al serbatoio, la Jaguar E-type Zero Concept non ha creato problemi ad Harry e Meghan a livello di autonomia, in quanto le batterie agli ioni di litio da 40 kW assicurano circa 270 km di autonomia.

Nessuno sa se gli sposi abbiano voluto aggiungere una brusca accelerazione con questa speciale E-Type alle tante emozioni provate in questi giorni, ma con un tempo di soli 5,5 secondi per scattare da 0 a 100 km/h (1 secondo meglio dell’auto a benzina del 1968) il risultato sarebbe stato scontato.

Il costo di questa trasformazione che Jaguar Classic effettua a richiesta per i clienti che staccano un assegno da 400.000 euro (350.000 sterline). Se non si possiede la vettura di base bisogna poi aggiungere almeno 150.000 euro per acquistare un esemplare in buono stato della E-Type serie 1.5 del 1968.