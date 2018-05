Alberto Puig (Honda): “Jorge Lorenzo? Se non arrivano i risultati con la Ducati…”

ROMA – Jorge Lorenzo non si sta adattando [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] e forse non si adatterà alla Ducati. Alberto Puig, team manager Repsol Honda, intervistato dalla tv spagnola Movistar MotoGP conferma che Jorge Lorenzo, che non ha ancora deciso con quale squadra si schiererà il prossimo anno.

“Non si sta adattando a questa moto”, ha detto Alberto Puig, forte della sua esperienza da pilota e da manager. “E stiamo capendo che non si adatterà. Se non arrivano i risultati con Ducati deve cambiare”, suggerisce Puig. “È un cinque volte campione, non credo che voglia accettare che questo sia il suo livello”, conclude Puig.

Puig ha parlato poi anche dell’approdo di Zarco in KTM, e dei contatti avuti con HRC. “Ho chiesto a Zarco se un giorno avremmo mai parlato, in modo totalmente informale”, ha raccontato il manager. “Mi disse che mi avrebbe tenuto informato ma da quello che abbiamo visto aveva già fatto tutto con KTM. Ma mai gli abbiamo fatto una offerta”.