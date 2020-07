Incidente in moto per Horst Saiger, il pilota è in coma farmacologico dopo caduta al Red Bull Ring

Horst Saiger è rimasto vittima di una brutta caduta durante i test sul circuito austriaco. Attualmente il pilota è in coma farmacologico.

Il pilota austriaco Horst Saiger, 49 anni, è caduto durante alcuni test sul Red Bull Ring. Le sue condizioni sarebbero gravi ma stabili, come ha confermato anche la famiglia in una nota diffusa poche ore fa: “A causa delle sue numerose ferite è in coma artificiale. È in una condizione critica ma stabile. Ha bisogno di tempo e dobbiamo aspettare e sperare che tutto vada bene. Grazie a tutti per il sostegno”.

Saiger è stato per molti anni uno dei pilastri del Bolliger Team Switzerland nella FIM EWC. Si è classificato secondo con la squadra svizzera nel campionato del mondo del 2010. E’ stato il secondo classificato nel Bol d’Or del 2010 e alla 8 ore di Doha nel 2012. Terzo gradino per lui alla 24 ore di Motos 2015. (fonte GPONE)