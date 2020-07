Nico Hulkenberg torna in F1 con la Racing Point. Prenderà il posto di Sergio Perez, positivo al Covid, che salterà le gare di Silverstone.

Hulkenberg sarebbe il favorito per la sostituzione del pilota messicano, trovato positivo al Covid-19 e attualmente in isolamento. Il pilota tedesco, con 179 gran premi disputati in F1 tra il 2010 e il 2019, attualmente senza contratto, starebbe già ultimando le procedure per la realizzazione del sedile e potrebbe scendere in pista già nelle libere di stamattina.

L’unico passaggio necessario prima che si possa procedere con l’annuncio ufficiale è che sia anche lui sottoposto ad un test per il Coronavirus e che ovviamente questo risulti negativo.

Sergio Perez si trova in isolamento secondo il regolamento stabilito dai medici del Regno Unito. Questo periodo è stato esteso proprio giovedì da sette a 10 giorni. Ciò significa che Perez è di fatto escluso anche dalla seconda delle due gare previste a Silverstone, quella del 9 agosto.

La situazione sanitaria del messicano sarà ovviamente monitorata costantemente da F1, FIA e autorità sanitarie. Il Race Director della F1, Michael Masi, ha poi spiegato che il prossimo passo sarà quello di “identificare i contatti più stretti” avuti dal pilota, per assicurarsi che il virus non si sia ulteriormente diffuso. (fonte FORMULAPASSION)