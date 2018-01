ROMA – Un sistema per non dimenticare i bimbi in auto e tanti altri “assistenti” per un livello di sicurezza altissimo. Queste sono le novità per la nuova versione del suv Santa Fe della Hyundai. La quarta generazione del suv, che debutterà il prossimo marzo a Ginevra, avrà anche un sistema di frenata automatica in retromarcia.

Il 25 gennaio la società automobilistica Hyundai ha rilasciato le prime immagini del suo Santa Fe, il suv di grossa taglia che sarà presentato al prossimo Salone dell’Auto di Ginevra dall’8 al 18 marzo. Una vettura che scommette sulle sue prestazioni quanto sulla sicurezza. Oltre ad una linea più slanciata e sportiva, rispetto alla precedente versione del Santa Fe, saranno infatti disponibili un pacchetto completo di avanzati sistemi di sicurezza, firmati proprio da Hyundai Smart Sense.

A colpire è in particolare il Rear Occupant Alert, che al momento della chiusura del veicolo rivela la presenza di persone sui suoi sedili, uno strumento per prevenire l’abbandono dei bambini in auto. Compreso nel pacchetto anche il Rear Cross-Traffic Warning, che rivela i possibili urti posteriori ed è stato potenziato anche con una frenata automatica, in modo da prevenire eventuali incidente quando si esegue una manovra in retromarcia e in condizioni di scarsa visibilità. Un futuro, quello del nuovo Santa Fe, che strizza decisamente l’occhio alla sicurezza in auto.