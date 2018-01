ROMA – Hyundai ha richiamato 88mila auto prodotte negli Stati Uniti a seguito di un difetto all’impianto dei freni che potrebbe provocare incendi nel vano motore. Il provvedimento, fa sapere la marca sudcoreana, riguarda alcuni modelli Sonata del 2006 e Azera prodotte dal 2006 al 2011.

Secondo quanto spiega la stessa Hyundai in un comunicato, l’acqua può infiltrarsi nel sistema antibloccaggio dei freni ABS e provocare un cortocircuito: un problema che può verificarsi pure quando l’auto è ferma e il motore spento.

I modelli ritirati saranno modificati con un relais elettrico. Le officine installeranno il relais nell’impianto elettrico in modo tale da escludere il modulo dell’ABS a motore spento. Non è però chiaro se la soluzione risolverà il problema di eventuali corto-circuiti quando il propulsore è in funzione.