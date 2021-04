Giù le mani dalla Panda: Lapo Elkann insorge su Twitter e prende le difese dell’iconica auto di casa Fiat. A farlo infuriare è uno spot Hyundai che sponsorizza Kona N, il nuovo Suv sportivo della casa sudcoreana. Ma per farlo si fanno beffe della mitica Panda.

Panda e lo spot Hyundai

Nel filmato della pubblicità Hyundai si vede una vecchia Panda malconcia, utilizzata per la consegna delle pizze. L’auto è ferma e va in fumo. Quindi, in soccorso del rider, arriva una ruggente Hyundai Kona N.

Lapo Elkann, punto nel vivo, inizialmente la butta sullo scherzo. “Gli amici di Hyundai nella nuova pubblicità mostrano una Panda per la consegna della pizza che va in fumo. Amici…alla Panda esce del fumo solo per iniziare il decollo verticale”, scrive pubblicando uno screenshot dello spot.

Lapo Elkann e l’hashtag #IoSonoPanda

Poi, in un secondo tweet, Lapo tira fuori l’orgoglio e lancia l’hashtag #IoSonoPanda. “Hyundai nella sua nuova pubblicità denigra la Panda – scrive – Io non ci sto: twittiamo #IoSonoPanda insieme”.

Segue una riflessione: “È triste nel 2021 vedere l’uso in pubblicità di scarso gusto – accusa Lapo Elkann – No ironia sull’Italia e sulle sue eccellenze come la pizza e la Panda, cara Hyundai rispetta il nostro paese, i nostri valori e la nostra cultura”.

Quindi Lapo lancia un appello a tutti i proprietari di una Panda a condividere le foto della propria auto. La chiamata alle armi funziona e nella giornata di mercoledì l’hashtag #IoSonoPanda è schizzato tra i trending topic.