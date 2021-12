Quali sono i treni più veloci al mondo? Nella classifica mondiale primeggia la Cina, ma anche l’Italia fa la sua parte con il Frecciarossa 1000.

I 10 treni più veloci al mondo sono tutti in grado di superare agevolmente i 300 chilometri orari. Ma in testa alla Top Ten c’è un modello che non viaggia sulle classiche ruote d’acciaio ma sfrutta la levitazione magnetica, raggiungendo la velocità massima di 460 chilometri orari.

I 10 treni più veloci al mondo, la classifica

Ecco allora la classifica dei 10 treni più veloci al mondo:

SHANGAI MAGLEV – Cina, 460 km orari: l’unico treno al mondo che non viaggia su ruote ma si muove con levitazione magnetica, collega l’aeroporto di Pudong alla stazione di Longyang Road in 7 minuti e mezzo CR40o FUXING – Cina, 350 km orari: è in grado di superare i 400 km/h, i più veloci viaggiano sulla tratta Pechino-Shanghai-Hong Kong ICE 3 – Germania, 330 km orari: è il modello più veloce degli Intercity Express, in circolazione dal 1999, la velocità di crociera è 300 km/h ma può arrivare a 330 km/h quando è in ritardo TGV – Francia, 320 km orari: la tecnologia Tgv, prima alta velocità in Europa, è stata venduta in Spagna, Italia, Corea del Sud e Usa JR EAST E5 – Giappone, 320 km orari: in funzione dal 2011, esistono solo 59 esemplari, ha il muso allungato progettato per ridurre il boom sonico all’entrata delle gallerie AL BORAQ – Marocco, 320 km orari: dal 2018 collega Tangeri a Casablanca, l’unica alta velocità in Africa AVE-S 103 – Spagna, 310 km orari: nel 2006 ha fatto il record mondiale di 404 km/h KTX – Corea del Sud, 305 km orari: inaugurato nel 2004 sulla tratta tra la capitale Seul e Busan, può raggiungere i 330 km/h TRENITALIA ETR1000 – Italia, 300 km orari: conosciuto come Frecciarossa 1000, è stato introdotto nel 2017, è autorizzato a raggiungere i 360 km/h, ma la velocità ordinaria è 300 km/h HARAMAIN – Arabia Saudita, 300 km orari: progettato per resistere nel deserto fino a 50°C, collega le città sante di La Mecca e Medina (la distanza di 450 km tra le due città è percorsa in 2 ore)

Frecciarossa 1000 tra i treni più veloci al mondo

Il Frecciarossa 1000 è l’elettrotreno più potente mai costruito in Italia. Progettato per poter arrivare a una velocità di 400 km/h, sulle linee AV/AC italiane può circolare non oltre i 300 km/h in quanto la rete ferroviaria del nostro Paese non consente velocità maggiori.

Il primo esemplare entrato in servizio è stato ribattezzato “Pietro Mennea“, in onore del velocista italiano campione olimpico dei 200 metri piani: il mezzo ha superato per la prima volta i 300 km/h sulla linea AV che collega Roma a Napoli, raggiungendo i 318 km/h il 3 maggio del 2014.