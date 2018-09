ROMA – La prossima edizione di Miss Italia fa discutere ancor prima di iniziare per presentatori e giurati.

Per chi non lo sapesse, Miss Italia è un concorso di bellezza. Fin dalla prima edizione del 1946 ha visto tra le sue concorrenti molte ragazze che sarebbero poi diventate famose nel mondo dello spettacolo.

L’edizione di Miss Italia 2019 verrà condotta da Diletta Leotta e Francesco Facchinetti. Diletta Leotta viene dal calcio, dalla Serie B su Sky e della Serie A su Dazn, Francesco Facchinetti è nato nel mondo della musica per poi occuparsi di molto altro, soprattutto di conduzione televisiva.

La giuria annovera una vasta gamma di personaggi noti al pubblico televisivo. Massimo Lopez e Tullio Solenghi saranno i due top player, maestri di satira ed intrattenimento. Per il resto largo al super chef Alessandro Borghese, vera star televisiva tra Sky e Tv8. Completano la giuria Maria Grazia Cucinotta, terza a Miss Italia nel 1987, il giornalista Andrea Scanzi e il pilota Andrea Iannone.

La partecipazione desta curiosità perché potrebbe scatenare la gelosia della compagna Belen Rodriguez. E’ meglio Belen o Diletta Leotta? Parola a Iannone…