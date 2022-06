Il mito Ferrari sbarca a Hollywood. Merito del regista americano Michael Mann, cineasta eclettico e innovativo, maestro indiscusso del cinema d’azione.

È già al lavoro. Sul set di Modena (dove ha preso casa, vicino al Duomo) porterà due attori di prestigio e notorietà mondiali: Adam Driver e Penelope Cruz. Il film racconterà la leggenda di Enzo Ferrari (1898-1988), modenese doc, tra realtà e finzione.

La pellicola è ambientata nel 1957, anno in cui il “Drake” aveva rotto i rapporti con il pilota argentino Juan Manuel Fangio (1911-1995), cinque volte campione del mondo (l’ultima proprio nel 1957). Aveva già 46 anni e 41 giorni.

Tre i personaggi, anima del film. L’8 giugno si concluderà il casting. Le riprese a luglio. Il soggetto, caldeggiato una prima volta (1976) da Paul Newman, esce dal cassetto dopo 27 anni. Voleva realizzarlo Sydney Pollack in qualità di produttore. Il regista? Da trent’anni si fa solo un nome: Michael Mann.

MICHAEL MANN (regista)

Firma autorevole. Quattro candidature all’Oscar. Tanti i successi. Uno su tutti: “La sfida”(1995), un poliziesco con Al Pacino e Robert De Niro. Molte le star che Mann ha diretto come Johnny Depp, Russell Crowe, Jon Voigt (papà di Angelina Jolie), Colin Farrell, Jamie Foxx. Si è già occupato di film biografici tra cui “Ali’”, la pellicola del 2001 che racconta dieci anni della vita di Muhammad Ali’, dalla inattesa vittoria su Sonny Liston all’incontro del secolo in Zaire contro George Foreman.

Nel mezzo vicende storiche come la sua amicizia con Malcom X e il rifiuto di arruolarsi nell’esercito statunitense perché “i Vietcong non mi hanno fatto niente”. Probabile che Mann inserisca nel film la famosa battuta che Ferrari consegnò ai giornalisti.

Eravamo però negli Anni Venti. Eccola: “Mi chiedete se ho una Ferrari come auto personale. Bene. I rispondo che no, purtroppo, non me la posso permettere”.

ADAM DRIVER ( Enzo Ferrari)

Californiano di San Diego, 38 anni. Ha una notorietà mondiale per avere interpretato Kylo Ren nella trilogia sequel “Guerre stellari”. Ha lavorato con fior di registi come Clint Eastwood, Spielberg, Martin Scorsese, Spike Lee, Ridley Scott. Sarà un ottimo interprete del Drake.

PENELOPE CRUZ (moglie di Enzo Ferrari )

L’attrice spagnola, 48 anni, farà la parte di Laura Garello (1923-1978), la prima moglie di Enzo Ferrari e madre di Dino. Piemontese di Racconigi, era una sartina figlia di uno straccivendolo. Ferrari l’aveva conosciuta all’inizio del 1921 a Torino mentre cercava lavoro nella città della grande Fiat .Si sono sposati.

Poi la morte del loro primogenito (Alfredo) ha deteriorato i rapporti e Ferrari l’ha lasciata e si è unito a Lara Lardi, futura madre di Piero. Penelope Cruz è stata voluta espressamente da Mann colpito dai film (7) girati con Pedro Almodovar.