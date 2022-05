Incentivi auto al via da oggi 16 maggio, sconti fino a 5mila euro: come funzionano e su quali modelli (foto ANSA)

Scatta da oggi lunedì 16 maggio, l’operazione “incentivi verdi” per le auto, che sarà subito operativa – con la possibilità di stipulare i contratti presso le concessionarie – ma che obbligherà ad attendere il 25 maggio per l’attivazione della piattaforma su cui le aziende commerciali dovranno prenotare la pratica per il bonus.

Incentivi auto, sconti fino a 5000 euro

Gli sconti che potranno essere ottenuti variano da 2.000 euro per i veicoli con motori tradizionali a basso impatto, fino a 5.000 euro per le auto 100% elettriche con rottamazione di un mezzo inferiore alla classificazione Euro5. Anche se i listini potrebbero variare nelle prossime ore, proprio per l’arrivo degli incentivi che in molti casi sostituiranno quelli praticati dalle case, ecco qualche esempio dei possibili risparmi.

Auto diesel e benzina

Tra i diesel il modello più venduto in aprile è stata la Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S Allure che costa 36.000 euro ed emette 104 g/km di CO2. Rientra nella fascia dei motori tradizionali a basse emissioni (61-135 g/km) e del prezzo fino a 35mila euro Iva esclusa. Quindi beneficerà di una riduzione di 2.000 euro ma solo con rottamazione. La Fiat 500X 1.6 TD (26.400 euro e 121 g/km di CO2) e la Jeep Compass Longitude (32.900 euro e 135 g/km di CO2), che sono al secondo e terzo posto del mercato, otterranno egualmente un incentivo, sempre con rottamazione, di 2.000 euro. Anche le ibride benzina Mhev o Hev, avranno accesso al bonus di 2.000 euro. Questo bonus sarà applicato al modello più venduto ad aprile, la Fiat Panda 1.0 FireFly 70Cv S&S Hybrid (13.850 euro, 111-109 g/km di CO2), alla Toyota Yaris Hybrid (24.950 euro, 115 g/km di CO2) e alla Lancia Ypsilon (14.000 euro, 110/112 g/km di CO2), rispettivamente seconda e terza.

Incentivi auto ibride

Per i modelli ibridi plug-in che possono percorrere fino a 60-70 km in modalità 100% elettrica, il bonus con rottamazione arriva a 4.000 euro. Questo lo sconto per la Jeep Compass 4xe Phev il cui listino di 45.890 euro rientra nel range del provvedimento (45mila + Iva), la Jeep Renegade 4xe Phev (38.550) e la Bmw X1 Phev (46.499).

Incentivi auto elettriche

I maggiori vantaggi si ottengono acquistando un modello 100% elettrico. La più venduta di aprile, la Nuova 500 Elettrica beneficia con rottamazione di un bonus totale di 5.000 euro e passa dunque da 27.300 a 22.300 euro, sempreché non intervengano nuovi programmi del costruttore anche sul fronte dei finanziamenti. Stesse agevolazioni per la seconda elettrica più venduta, la Smart Eq Fortwo (parte da 25.026 euro) e la terza, cioè la Dacia Spring EV (22.103 euro) che scende a poco più di 17mila euro.

Moto e scooter

Gli incentivi riguardano anche i motocicli e i ciclomotori elettrici e ibridi. In questo caso è previsto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3mila euro; l’incentivo sale al 40 per cento nel caso in cui venga rottamato un veicolo equivalente nelle classi tra Euro 0 ed Euro 3. Per moto e motorini con normale motore termico e nuovi è previsto uno sconto del 5 per cento da parte del venditore, un incentivo pari al 40 per cento del prezzo d’acquisto e fino a 2.500 euro con rottamazione.