ROMA – Jack Miller sarà il nuovo pilota del team Ducati.

La notizia ufficiale è arrivata oggi.

A partire dal 2021 l’australiano sarà il pilota ufficiale della squadra factory di Borgo Panigale impegnata nel campionato MotoGp.

Miller avrà l’opzione per estendere il contratto anche nel 2022.

Miller, che ha esordito in MotoGp nel 2015 a soli 20 anni.

E’ entrato a far parte della famiglia Ducati nel 2018 approdando nelle fila del Pramac Racing Team, squadra factory-supported del costruttore bolognese.

Con la scuderia toscana, Jackass ha conquistato cinque podi che l’hanno visto concludere la stagione all’ottavo posto in classifica generale.

In ogni gara, già a partire da questa stagione con la Desmosedici GP20 del Pramac Racing Team, e di fare un ulteriore passo in avanti il prossimo anno grazie al pieno supporto del Ducati Team”.

Siamo convinti che Jack abbia tutte le carte in regola per poter lottare con continuità per le posizioni che contano.

“Dal suo arrivo nel Pramac Racing Team, Jack è cresciuto costantemente, dimostrandosi uno dei piloti più veloci e talentuosi del campionato, per cui siamo contenti che abbia accettato di pilotare la Desmosedici GP ufficiale del Ducati Team il prossimo anno.

Così ha parlato Claudio Domenicali, Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding.

“Prima di tutto desidero ringraziare di cuore Paolo Campinoti, Francesco Guidotti e tutto il Pramac Racing Team per il grande supporto che ho ricevuto da loro nei due anni e mezzo trascorsi insieme.

Per me è un onore poter proseguire la mia carriera in MotoGp con la casa di Borgo Panigale.

Vorrei quindi ringraziare tutto il management Ducati, Claudio, Gigi, Paolo e Davide, per aver avuto fiducia in me e avermi dato questa incredibile opportunità”.