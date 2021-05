Jason Dupasquier, incidente in Moto 3 al Mugello: è in gravi condizioni (foto Ansa)

Brutto incidente per Jason Dupasquier durante le qualifiche della Moto 3.

Il pilota d19enne del team PruestelGP di Moto3 è caduto sul finale della sessione di qualifiche, investito dalla propria moto e dagli accorrenti Alcoba e Sasaki.

Jason Dupasquier, incidente in Moto 3 al Mugello: le prime informazioni

Le condizioni sono state ritenute subito molto gravi e il pilota, dopo i soccorsi in pista, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Careggi di Firenze per accertamenti.

Dai box la situazione è sembrata subito molto grave.

Dopo la caduta all’Arrabbiata 2 Dupasquier, che ha impattato violentemente sul tracciato, è stato investito dalla propria moto e da Alcoba e Sasaki.

Forte soprattutto l’impatto con il pilota giapponese. Pilota giapponese che è stato anche lui poi sbalzato in aria.

Jason Dupasquier, incidente in Moto 3 al Mugello: le parole di Alcoba

Sono serviti diversi minuti per stabilizzare il pilota, rimasto lungamente a terra in pista, prima del trasporto d’urgenza in ospedale. Alcoba, dichiarato fit, ha spiegato: “Andavo a tutto gas, ho visto che Jason ha frenato di colpo e ho provato ad andare a destra per evitarlo. Non ci sono riuscito, penso di averlo colpito all’altezza delle gambe”.