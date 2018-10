Jorge Lorenzo, spaventoso incidente in Thailandia. Pilota portato via in barella VIDEO

BURIRAM, THAILANDIA – Spaventosa caduta per Jorge Lorenzo nel finale delle seconde prove libere del Gran Premio della Thailandia.La curva 3, dove è caduto lo spagnolo,è un punto molto delicato della pista in cui si passa dai 310 agli 80-90 chilometri orari.

Il pilota spagnolo della Ducati, già reduce dall’infortunio al piede ad Aragon, è caduto rovinosamente in fase di frenata finendo fuori pista e distruggendo la sua moto Ducati Desmosedici finita in pezzi fuori pista. Lorenzo, comunque vigile, è stato subito soccorso e portato via in barella al centro medico del circuito. Le prove sono state sospese per permettere la pulizia della pista.

Dalle prime impressioni sembrerebbe che la sua Desmosedici abbia subito un rallentamento, quasi come si fosse spenta.