ROMA – Jorge Lorenzo, nella sua autobiografia “Quello che ho imparato fino ai 30 – I miei segreti per raggiungere il successo in tutto ciò che ti propongono”, non usa parole molto dolci con Valentino Rossi. Anzi, lo accusa di avergli copiato alcuni assetti per gli allenamenti:

“Rossi era appena tornato in Yamaha e la scuderia voleva che migliorasse i suoi risultati – spiega Lorenzo in un estratto del suo libro – Così venni a conoscenza del fatto che il mio preparatore, Antonio Casciani, si era riunito con Rossi ed il suo allenatore a Tavullia per spiegargli i miei allenamenti. Per questo decisi di interrompere il rapporto con Antonio. Valentino aveva cominciato ad allenarsi con moto identiche a quelle che utilizzavo io a Gerno, facendo inoltre esercizi similari. Casualità o no, cominciò ad essere più competitivo”.

Proprio questo episodio, rivela Lorenzo, fu motivo di discussione con Massimo Meregalli, allora capo del team di Valentino Rossi:

“Potevo accettare che mi copiasse il setting prima di ogni gara, ma quello era troppo. Preferivo che Meregalli smettesse di assistere alle riunioni tecniche a seguito di ogni allenamento. Sospettavo che trasmettesse tutte le informazioni a Valentino. Non la prese bene”.

Jorge Lorenzo chiude il racconto con un consiglio ai suoi lettori: “Mantieni segreto tutto ciò che ti dà un vantaggio sui tuoi rivali”.