La famiglia di Juan Manuel Correa, pilota di Formula 2 coinvolto il 31 agosto nell’incidente di Spa nel quale ha perso la vita Anthoine Hubert, ha divulgato una lettera questa mattina con aggiornamenti sulle condizioni del figlio, trasportato in una clinica specializzata di Londra. Questa lettera è riportata integralmente da Sky Sport.

“Per prima cosa, a nome di nostro figlio, vogliamo ringraziare tutti per il sostegno dimostrato e per i tanti messaggi che abbiamo ricevuto in questi giorni, non solo da persone appartenenti al mondo del motorsport. Siamo sicuri che Juan Manuel potrà presto leggerli, uno ad uno.

Purtroppo sono emerse nuove complicazioni, al suo arrivo a Londra gli è stata diagnosticata una sindrome di stress respiratorio considerata comune dopo forti impatti come quello che ha avuto lui nell’incidente, e questa lesione ha causato un’insufficienza respiratoria acuta. Ricoverato in terapia intensiva, nostro figlio in questo momento è in stato di coma indotto e sotto il supporto dell’ECMO, le sue condizioni sono critiche ma stabili“.

