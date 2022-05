Justin Bieber è finito nella black list della Ferrari: non ne potrà più comprare. Ecco perché

Il cantante pop Justin Bieber è finito nella black list, la lista nera, della Ferrari. Il cantante non potrà più comprare auto del Cavallino per aver violato il codice etico della casa di Maranello. Ma andiamo con ordine.

Cosa ha combinato Justin Bieber

Justin, secondo le ricostruzioni, ha violato più volte il codice: per esempio ha parcheggiato la sua Ferrari 458 (acquistata nel 2015) lasciandola incustodita per due settimane e dimenticandosi addirittura dove fosse. Ma non solo. L’ha ridipinta con un blu elettrico e non contento l’ha poi messa all’asta. Tutte azioni che hanno scandalizzato a Maranello. Chissà cosa avranno pensato i vari dirigenti Ferrari. Fatto sta che alla fine il cantante è finito nella black list.

Cosa significa? Significa che Justin Bieber d’ora in poi non potrà più acquistare auto con il marchio del Cavallino.

Il codice etico

Tra le clausole d’acquisto infatti troviamo il divieto di riverniciare l’auto e anche quella di rivendere la vettura all’asta. Tutte cose fatte dal cantante ventottenne forse con troppa disinvoltura.

Ma Justin Bieber è in buona compagnia. Nella black list della Ferrari infatti negli anni ci sono finiti anche il rapper 50 Cent e Tyga, il pugile Floyd Mayweather, l’attore Nicolas Cage e Kim Kardashian.