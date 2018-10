ROMA – E’ morta in un incidente stradale la modella Kate Woodcock, 30 anni, ex “ombrellina” di molti piloti di Formula 1 tra cui Lewis Hamilton.

La modella stava tornando nella sua casa di Birmingham quando ha perso il controllo della sua automobile e si è schiantata contro un muro. Kate Woodcock è morta sul colpo.

Kate era molto nota in Gran Bretagna e sul luogo dell’incidente sono stati portati mazzi di fiori e messaggi. “Ma quale sessismo, io facevo la hostess perché mi piaceva farlo. Era un incarico che si svolgeva in maniera molto professionale, nessuno ha mai tentato approcci o molestie nei miei confronti”, aveva commentato la ragazza quando si era diffusa la decisione di abolire la figura delle “ombrelline” in Formula 1.

(foto Instagram)