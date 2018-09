ROMA – Il matrimonio fra la Ferrari e Kimi Raikkonen si concluderà al termine della stagione. E’ stata la stessa casa di Maranello a ufficializzarlo, con un comunicato. “Scuderia Ferrari comunica che, alla fine della stagione 2018, Kimi Raikkonen lascerà il suo ruolo attuale. Durante questi anni, Kimi ha dato alla squadra un contributo fondamentale, sia in qualità di pilota, sia per le sue doti umane. Il suo ruolo è stato decisivo per la crescita del team e, al tempo stesso, è sempre stato un grande uomo-squadra”, si legge sul sito.

Kimi si accaserà alla Sauber: “Siamo lieti di annunciare che #kimi7 si unirà a noi per le stagioni 2019 e 2020”, ha twittato il team. Il successore di Kimi sulla Rossa da affiancare a Vettel non è stato ancora ufficializzato ma sarà il giovane monegasco Charles Leclerc. Un’investitura anticipata è giunta da Lapo Elkann giusto qualche giorno fa.

“Orgogliosi di aver creduto in te fin dall’esordio in @f1 – si legge nel post rimosso – Orgogliosi di averti accompagnato in pista, curva dopo curva. Felici di vederti presto al volante della Rossa @charles_leclerc”. Poco dopo però Garage Italia ha rettificato il post scrivendo: ”Speriamo che il sogno si avveri! Garage Italia ha sempre creduto in te”.

In ogni caso, l’ultima gara, a Monza, dove il finlandese si è piazzato secondo dopo un’ottima pole, aveva messo una pietra tombale sulle ultime possibilità di rivederlo in Ferrari: Vettel, a fine corsa, aveva laconicamente ammesso che i suoi avversari erano tre, i due della Mercedes e Kimi, appunto.