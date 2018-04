ROMA – Kimi-Matias Räikkönen è un pilota automobilistico finlandese, in forza alla Ferrari in Formula 1, il cui numero di gara è il 7. Nel corso della sua carriera ha corso in Formula 1 per la Sauber, la McLaren, la Lotus e la Ferrari.

Kimi-Matias Räikkönen è uno dei piloti più seguiti sui social network, in particolare su Instagram.

Il suo video, con un tuffo spettacolare in piscina, è diventato subito virale sui social network perché è stato condiviso in massa dai suoi fan.

Il video con il tuffo di Kimi Raikkonen