La Formula 1 sbarca in America. Domenica 8 maggio si correrà il “2022 Miami Grand Prix”, quinta tappa del Mondiale. Una prova verità in modo particolare per Ferrari e Red Bull.

Sarà una prova importante dopo Imola che ha visto il dominio di Max Verstappen, prontamente riscattatosi dal flop della Red Bull in Australia (10 aprile ). E ora deve riscattarsi la Rossa di Leclerc finito sesto a Imola dopo un grave errore (ammesso) lasciando senza parole il popolo del Cavallino accorso in massa (130 mila in tutto il weekend ).

Ma la Rossa intende reagire subito. La doppietta Red Bull (non ci riusciva da 6 anni) non è stata digerita bene. Oltretutto c’è da difendere il doppio primato: classifica generale e classifica costruttori.

MISTERO HAMILTON IN FORMULA 1

Che succede al Re Nero? A Imola ha subito anche l ‘umiliazione del doppiaggio da parte di Verstappen. Non solo: Russell, compagno di squadra, va più forte. D’accordo la Mercedes naviga nella tempesta ma George ha dimostrato di non perdere la testa. Il quarto posto di Imola (e il quarto posto nella classifica piloti) lo conferma . Ma Lewis è irriconoscibile, non regge il passo di Russel, ha infilato tre gare negative. Certo, Wolf lo difende : “Macché crollo, resta il migliore. E ricordatevi il Brasile”. In effetti in Brasile (20 marzo, prima gara del campionato) era stato un leone: super partenza con la Mercedes peggiore della storia ibrida, volontà e capacità di non arrendersi mai, il solito pizzico di fortuna ed ha concluso terzo alle spalle delle due Ferrari. Piano a definirlo stanco (ergo finito). Ha pur sempre talento e orgoglio. Occhio con le sentenze affrettate.

LA GARA IN FLORIDA

Il circuito è tosto. La gara si svolgerà su un tracciato cittadino all’interno di un inedito impianto non permanente che si articola nei pressi dell’Hard Rock Stadium. Misura 5 km e 41 metri ha 19 curve e dovrà essere percorso 57 volte per un totale di 308,326 km. C’è molta attesa, biglietti esauriti da mesi.

LA CLASSIFICA GENERALE DELLA FORMULA 1

1. Leclerc p. 86; 2. Verstappen p.59: 3. Perez 54; 4. Russell 49; 5.Sainz 38; 6.Norris 35; 7. Hamilton p.28. 8. Bottas p.24; 9. Ocon p.20; 10. Magnussen 15.