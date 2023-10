La formula 1 sbarca in Texas ad Austin, la Ferrari a caccia delle Mercedes, derby del Cavallino per Leclerc e Sainz: in palio il primato in famiglia.

Formula 1, il Circus sbarca in Texas (domenica 22 ottobre, ore 21). Sul Circuito delle Americhe” – anello nella città di Austin di 5.113 metri con 20 curve e un rettilineo di 1 km – si disputa il GP Stati Uniti, gara n.18 (su 22) del Mondiale F1 2023.

Un Mondiale di Formula 1 che ha già un vincitore tra i piloti (Max Verstappen) e tra i costruttori (Red Bull). È dunque rimasto ben poco se non i podi. Ma ugualmente non manca l’interesse. Oltre ai brividi e lo spettacolo che assicurano bolidi da 350 km/h c’è il conto aperto del podio Costruttori (Ferrari a caccia della Mercedes per il secondo posto) e un conto tutto interno alla scuderia di Maranello.

C’è in palio il primato in famiglia; chi vincerà il duello, tutt’altro che platonico: Sainz o Leclerc? Lo spagnolo, al netto della Sprint del sabato, a punti sta meglio ma Charles non molla tanto facilmente. Medita un sorpasso netto in pista.

IL DERBY DEL CAVALLINO

Sainz e Leclerc si giocano un pezzo di futuro. Un futuro comunque ancora tutto da decifrare che tiene in ansia il “popolo rosso”. Anzitutto c’è la caccia alle Frecce tedesche senza sottovalutare, più che l’Aston Martin, il buon momento della McLaren.

Ma è il derby del Cavallino ad intrigare la “marea rossa” dei tifosi. Sainz ha centrato una vittoria (Singapore) che al monegasco manca. Eppero’ i confronti diretti dicono 9-8 per Leclerc in quanto a piazzamenti nei GP; 10-7 sempre per Charles in qualifica ; e ancora 9-8 nel confronto dei giri veloci in gara. L’incertezza regna dunque sovrana.

Quest’anno non c’è un numero 1. In Qatar , dove Verstappen ha celebrato in modo perfetto il suo terzo mondiale (8 ottobre), Leclerc ha strappato un quinto posto significativo davanti ad Alonso, mentre Sainz ha dovuto rinunciare per una crepa nel serbatoio della Ferrari, non riparabile prima del via. Probabile che la rabbia accumulata in Qatar gli serva da propellente in Texas.

DOVE IN TV

Tutto il weekend la Formula 1 è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW.

CLASSIFICA PILOTI ( AL NETTO DELLA SPRINT)

Verstappen punti 433, Perez 224, Hamilton 194, Alonso 183, Sainz 153, Leclerc 145, Norris 136, Piastri 47, Stroll 47, Gasly 46, Ocon 44, Bottas 10.

CLASSIFICA COSTRUTTORI

Red Bull 657, Mercedes 326, Ferrari 298, Aston Martin 230, Mc Laren 219, Alphine Renault 90, Williams 23, Alfa Romeo 16, Haas 12, Alphatauri 5.