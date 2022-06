24Ore di Le Mans, mitica Corsa di Endurance. Bagno di folla al via (sabato 11, ore 16) per questa edizione numero 90, molto attesa. Arrivo domenica 12 alle 16.

Show alla partenza. Tutti gli occhi per la Ferrari, un sogno che riparte dopo 49 anni. In pista 62 equipaggi, ben 16 gli italiani che si alterneranno al volante (tre piloti per equipaggio). Sono quattro le categorie in lizza: Hypercar, Lmp2, GTE Pro e GTE Am.

Nella classe regina ci sono solo 5 vetture e sono favorite le due Toyota. Ben 27 le auto che si stanno sfidando nella categoria LMP2, tutte Oreca 07-Gibson tranne una Ligier della CD sport; molti gli ex piloti di Formula Uno. Nella terza categoria 7 equipaggi: tre Ferrari e due Porsche.

Nella quarta ci sono 23 auto tra cui Ferrari 488 GTE EVO. alcune Porsche 911 RSR-19 e tre Austin Martin Vantage AMR. Il pilota più atteso? Giancarlo Fisichella, romano, ex Ferrari (2012).

TRACCIATO DI 13.626 METRI CON UNA LINGA STORIA

I fedelissimi ricordano su tutti due date: 1933 e 1955. La prima fa riferimento alla vittoria di Tazio Nuvolari, spettacolare, unica. La seconda ricorda il gravissimo incidente accanto l’11 giugno di 67 anni fa; è stato l’incidente più grave della storia dell’automobilismo: 85 morti, 120 feriti. Un tamponamento di una Mercedes con una Austin-Healey che fece volare l’auto inglese che prese fuoco e alcuni pezzi volarono sulla folla. Un disastro. La Mercedes abbandonò le corse fino al 1987.

ALBO D’ORO

Grandi campioni hanno preso parte a questa gara di durata. E le più importanti scuderie. Là Porsche ha il record di vittorie (19 asssolute,108 di classe). Seguono Audi (13), Ferrari (9 assolute, 36 di classe ). Alfa Romeo quattro come la Ford.

DOVE IN TV

La 24 Ore di Le Mans è trasmessa in diretta integrale da Eurosport 1 e su Discovery + dalle 15 di sabato 11 giugno fino alle 16 di domenica 12 giugno. Fra i commentatori c’è il daneseTom Kristensen, che l’ha vinta nove volte.