La MotoGP torna in Europa: Partenza in Portogallo (domenica 24, ore 14), Ducati assediato dalle giapponesi

La MotoGP torna un Europa! E riparte in Portogallo (domenica 24, ore 14, autodromo Portimao, Algarve).

Due settimane dopo il GP delle Americhe in Texas (Austin) che ha visto trionfare Bastianini (Ducati), leader della classifica mondiale, si corre nel sud lusitano. E c’è grande curiosità per questo esordio europeo dopo le prime quattro tappe del Motomondiale – Qatar, Indonesia, Argentina, Stati Uniti – che hanno confermato un sostanziale equilibrio nella corsa al titolo. Chi sarà dunque l’erede di Fabio Quararo, vincitore della edizione 2021?

PECCO IL RIVALE DI MARQUEZ

Bagnaia, alfiere Ducati , ha indubbiamente i numeri e la moto per essere il mattatore della stagione ; ma finora si è visto poco. Urge un riscatto immediato. Lo spagnolo della Honda per ora si nasconde dietro l’alibi dei suoi gravi e ripetuti infortuni. Ma c’è. Venerdi è stato un fulmine nella tempesta (pioggia a tratti torrenziale, raffiche di vento impetuoso). Dunque non è un azzardo prevedere un loro duello nell’alta classifica. Occhio a Bastianini. È in gran spolvero. Ha vinto due gare su quattro, ha talento, coraggio, mentalità. È in crescita paurosa. Ha un’ottima lettura strategica della gara. Sarà di certo un protagonista fino in fondo.

GIAPPONESI A SECCO DA SEI GARE

Non succedeva da mezzo secolo. Esattamente da 48 anni. Una striscia negativa sorprendente. Uno stop che ha coinvolto, contemporaneamente, Yamaha, Honda, Suzuki. Chi se lo aspettava da una “scuola “ che ha vinto 46 Mondiali dal 1975 al 2021. I team giapponesi hanno perso un solo Mondiale, nel 2007 (Stoner, Ducati). L’ultima vittoria giapponese è stata a Misano 2021 con Marquez. È un sole calante?

MOTOGP IN DIRETTA TV

Su Sky Sport MotoGP , Sky Sport Uno. Solamente in differita su TV8 (19.30).