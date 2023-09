La Nuova Mercedes Classe B: estetica e comfort ai massimi livelli

Quando parliamo di innovazione, stile e performance nel mondo delle vetture di fascia alta, Mercedes è sempre in prima fila. Con l’ultimo restyling della Mercedes Classe B, il marchio tedesco ha ancora una volta dimostrato il suo impegno verso l’eccellenza.

Dal punto di vista estetico, nuova Mercedes Classe B sfoggia un design rinnovato, che bilancia perfettamente eleganza e sportività. Partendo dalla vista frontale non si possono non notare la grembialatura con il logo della stella sulla griglia del radiatore, le prese d’aria molto ampie e i powerdome sul cofano del motore. Nuovissimi poi sono i fari Multibeam LED. C’è stato anche un restyling dei fanali posteriori e si deve poi registrare l’aggiunta di un paraurti che esalta il look sportivo di Classe B.

Altri elementi che non si possono non notare sono i nuovi cerchi in lega (da 16″ a 19″) e il tetto panoramico scorrevole. Particolarmente ampia è poi la scelta dei colori. Alcune innovazioni riguardano anche il bagagliaio; Mercedes ha infatti introdotto un doppio sistema di apertura facilitata (Easy-Pack, con cui si apre e chiude il portellone posteriore con un tocco di un pulsante, e Hands-free, che permette di aprire e chiudere con un movimento del piede sotto il paraurti posteriore).

Per quanto riguarda gli interni, si ricordano principalmente il nuovo volante in pelle multifunzione con comandi touch e con il classico logo Mercedes-Benz. È anche presente di serie, come del resto in tutti in nuovi modelli di Mercedes, il sistema multimediale MBUX di seconda generazione potenziato con intelligenza artificiale. Di serie sono presenti anche il display multimediale con diagonale di 10,25″ e il climatizzatore automatico bizona. Molti poi sono gli optional fra cui è possibile scegliere.

Mercedes Classe B: prezzo

Per quanto riguarda il prezzo del nuovo restyling di Mercedes Classe B 2023 dipende ovviamente dalle versioni e dalle motorizzazioni scelte; per quanto riguarda per esempio la motorizzazione a benzina mild-hybrid si va dai € 36.950 di Mercedes Classe B 180 Automatic ai € 46.710 di Mercedes Classe B 250 e plug-in hybrid Automatic. Per quanto riguarda invece le proposte diesel, si parte dai € 37.650 di Mercedes Classe B 180 d Automatic ai € 43.416 di Mercedes Classe B 220 d Automatic.

A seconda delle proprie esigenze personali e di budget, è possibile optare anche per offerte Mercedes di tipo diverso come per esempio una Mercedes Classe B usata oppure una Mercedes km 0.

Perché scegliere Trivellato Mercedes per il tuo prossimo acquisto

Trivellato rappresenta una garanzia nel mondo Mercedes. Concessionaria ufficiale della casa tedesca, Top Dealers Italia Mercedes e unico AMG Performance Center del Veneto, Trivellato offre a tutti i suoi clienti un’ampia gamma di soluzioni in pronta consegna, sia per chi è alla ricerca di un modello nuovo che di un usato certificato.

Riguardo all’usato, poi, è giusto ricordare che scegliendo un modello Mercedes presso Trivellato non si opta per una semplice vettura di seconda mano. Ogni auto, infatti, viene sottoposta a 150 controlli, seguendo il rigoroso programma di controllo qualità Mercedes-Benz Certified. Questo garantisce che solo le migliori vetture, che rispettano gli alti standard del marchio, vengano proposte ai clienti.

Trivellato Mercedes, inoltre, crede fermamente nella trasparenza: visitando il sito trivellato.it, ogni cliente ha la possibilità di visionare in tempo reale le auto disponibili visualizzando, grazie alle dettagliate immagini presenti sul sito, i segni d’usura e del vissuto dell’automezzo. Un impegno che testimonia la dedizione di Trivellato verso i propri clienti, assicurando sempre una scelta informata e trasparente. Se Mercedes è sinonimo di eccellenza, scegliere Trivellato per il tuo prossimo acquisto significa scegliere solo il meglio.