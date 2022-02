La nuova vita di Valentino Rossi: dirigente MotoGP e pilota Audi nel Challenge Europe, pace in vista con Marquez?

Valentino Rossi sgomma. “Non vedo l’ora di cominciare”. È la nuova vita del Dottore. Anzi, la doppia vita: dirigente sportivo e pilota delle quattro ruote.

Dopo una carriera leggendaria e lunga, iniziata sulla Aprilia 125 nel 1996 e terminata con la Yamaha nel 2021, la MotoGP partirà senza di lui. E niente sarà come prima.

Lo dice anche Re Marquez, alfiere Honda, dall’alto dei suoi 8 Mondiali vinti. A proposito: dopo due anni di calvario lo spagnolo è pronto a mettere le mani sul tanto agognato nono titolo iridato. E ringrazia i due medici (Bernal e Mireia) “che in questi ultimi tre mesi mi hanno guidato sula strada giusta”.

Quanto a Valentino – tra i due resiste una ruggine dal Mondiale 2015 – Marquez è pronto a far pace. Di più. Ammette: “Valentino è unico. Ha entusiasmato molti fan avvicinandoli al nostro sport. La MotoGP dovrebbe ringraziarlo”. Chapeau.

VALENTINO ROSSI DIRIGENTE SPORTIVO

Il suo team “Mooney VR46 “ è sbarcato in MotoGP. Dunque Valentino Rossi sarà ancora sulla griglia di partenza della classe regina e un pezzo di tribune continuerà a colorarsi di giallo. L’altro giorno al teatro Rossini di Pesaro ha ufficialmente presentato la squadra.

Il suo team avrà moto Ducati Desmodieci con i piloti Luca Marini e Marco Bezzecchi . In Moto2 i piloti saranno Niccolò Antonelli e Celestino Vietti. Tutti ragazzi cresciuti nell’Academy. I test invernali hanno fatto vedere ottime cose.

La parola a Valentino: “Sì, siamo pronti a esordire in MotoGP. Si chiude un cerchio partito con la Moto3. È stata una lunga strada. Adesso vediamo cosa dirà la pista”.

VALENTINO ROSSI PILOTA SULLA AUDI R8

È l’auto in cui parteciperà al “Gt World Challenge Europe”. Dice: “Saranno dieci gare, quindi sarà un gran campionato e avremo modo di divertirci”. Gare tute su Sky. Debutto il 3 aprile ad Imola. Valentino se la vedrà con Ferrari, Lamborghini, Porsche ed altri brand. Gara di tre ore di Endurance Cup. Poi sarà il turno della “Sprint Cup” .

In tutto cinque gare di durata e cinque gare di sprint. Il 3 luglio Valentino sarà sul suo amatissimo tracciato di Misano. Si correrà in Francia, Gran Bretagna, Olanda, Belgio, Germania. Gran finale in Spagna: prima a Valencia (16-18 settembre) e poi Barcellona (30 settembre -2 ottobre ).