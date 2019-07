BOLOGNA – Nuovo record per Lamborghini Automobili: nei primi sei mesi dell’anno, la casa automobilistica di Sant’Agata Bolognese (Bologna) ha consegnato 4.553 vetture ai clienti di tutto il mondo, registrando un aumento del 96% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. Dati che superano la soglia delle vendite annuali complessive del 2017. In linea con le previsioni, un contributo sostanziale all’aumento delle vendite è stato dato dal Super Suv Urus, con 2.693 unità consegnate dal primo gennaio al 30 giugno 2019.

“Lamborghini si conferma ancora una volta in ottime condizioni. Il raggiungimento di un nuovo record assoluto per il quinto semestre consecutivo – ha commentato Stefano Domenicali, Chairman e Chief Executive Officer di Automobili Lamborghini S.p.A – testimonia il valore del nostro brand, del prodotto e della nostra strategia commerciale. Nel suo primo anno completo di produzione, il nostro attesissimo Super SUV Urus ha dato ulteriore slancio alla crescita su nuovi fronti e anche le supersportive hanno raggiunto risultati eccellenti. Tutto ciò è stato possibile – ha concluso – grazie al nostro team, che vorrei ringraziare per la passione, la dedizione e la competenza che investe ogni giorno”.

Gli Usa si sono riconfermati il primo mercato per Lamborghini, seguiti da Greater China e da Regno Unito, Giappone e Germania. L’area che ha registrato la crescita più forte è stata l’America, con un aumento del 128% con 1.543 vetture vendute, seguita dall’Asia-Pacifico, che ha visto più di un raddoppiamento delle vendite e ha raggiunto le 1.184 unità, e dall’Europa, con un incremento di oltre il 67% per un totale di 1.826 consegne ai clienti. L’azienda conferma le sue previsioni di crescita “sostenuta e solida” per il resto dell’esercizio 2019. (fonte AGI)