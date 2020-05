Leclerc lascia la fidanzata fuori casa per giocare a Twitch, lei si iscrive per scrivergli

PRINCIPATO DI MONACO – Brutta disavventura per la fidanzata di Leclerc.

La ragazza è tornata a casa dopo delle compere ma quando ha suonato al citofono non c’era nessuno ad aprirle la porta.

Per sua sfortuna, era uscita di casa senza portarsi il mazzo di chiavi.

Questo perché in realtà non c’era bisogno visto che in casa si trovava il fidanzato Leclerc.

Ma quando i ragazzi giocano ai videogiochi, si concentrano talmente tanto da estraniarsi dal resto del mondo.

Leclerc era rimasto da solo in casa, così ha preso la palla al balzo per giocare online a Twitch.

Il pilota della Ferrari aveva le cuffie per interagire con gli altri utenti che stavano giocando insieme a lui online.

Tra rumori del gioco, e chiacchiere con gli altri utenti, Leclerc non è riuscito a sentire il citofono di casa che suonava…

La fidanzata del baby fenomeno della Ferrari si è attaccata al citofono per ben 25 minuti senza successo…

A quel punto ha capito perché Leclerc non arrivava…

La fidanzata conosce le abitudini del compagno e la sua mania per Twitch…

Così si è iscritta a questo sito internet e ha trovato online proprio il suo ragazzo…

Subito dopo gli ha scritto chiedendogli di aprirle la porta.

Una idea geniale che le ha permesso di rientrare in casa (video YouTube).