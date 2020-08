Il pilota della Ferrari Charles Leclerc si è fidanzato con la studentessa di architettura Charlotte Siné. I bookmakers accettano scommesse su eventuale figlio in arrivo.

Sfortunato in pista ma non in amore. Secondo le riviste specializzate in gossip, procede a gonfie vele la relazione sentimentale tra il pilota della Ferrari Charles Leclerc e la studentessa di architettura Charlotte Siné.

A dire il vero, la Siné non è solamente una semplice studentessa, è anche una influencer visto che ha già moltissimo seguito sui social network (da questo punto di vista la relazione con un personaggio famoso come Leclerc non può che aiutarla…).

Non troviamo indizi sulla loro felicità sentimentale solamente sulle riveste di gossip ma anche tra le quote dei bookmakers.

Infatti Stanleybet.it, accetta scommesse su un loro possibile figlio in arrivo, a dimostrazione di come la loro relazione sentimentale sia più che solida.

Stanleybet.it quota a 4 una possibile gravidanza di Charlotte Siné. L’agenzia di scommesse raccoglie puntate anche sul sess0 dell’eventuale primo figlio della coppia. Da questo punto di vista, Stanleybet.it non fa preferenze e fissa entrambe le quote a 1.85.

Leclerc ha iniziato la relazione sentimentale con Charlotte Siné dopo aver terminato quella con la fidanzata storica Giada Gianni. Grazie a Charlotte, il baby fenomeno monegasco ha ritrovato il sorriso nella vita privata. In attesa di nuove gioie al volante della sua Ferrari fiammante… (fonte profilo Instagram Charlotte Siné e Today).