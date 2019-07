Leclerc incidente germania reazione video youtube

Hockenheim (Germania) – Il gran premio di Germania di Formula 1 di Charles Leclerc è durato 29 giri ed è terminato sul più bello, quando era secondo con ampie possibilità di andarsi a prendere il primo posto. Il pilota monegasco è stato costretto al ritiro dopo aver commesso un errore che gli è costata la gara.

Al 29° giro, quando si era appena portato in seconda posizione, ha preso male una curva ed è finito contro il muro a bordo pista. Il pilota della Ferrari ha provato a rimettersi in pista ma non c’è riuscito perché è rimasto insabbiato ed incastrato in un cartellone pubblicitario.

Dopo aver capito di non poter continuare la gara, Leclerc si è sfogato con i meccanici della Ferrari con un urlo carico di rabbia: “Nooooooooooooooooooo!”.

Già le qualifiche gli aveva riservato una delusione. Il pilota monegasco si era comportato bene nelle Q2 ed aveva ottenuto il tempo necessario per passare alla sessione successiva con le gomme gialle. Solo che in Q3 non è riuscito a partire per un problema al sistema del carburante, e con le mescole medie ed è stato costretto a partire decimo.

Fino all’errore fatale che lo ha tolto di scena, Leclerc era stato protagonista di una rimonta memorabile. Si era portato dal decimo posto di partenza, fino alla seconda posizione con ampie possibilità di vincere la gara. Lo ha tradito la stessa curva che poco dopo stava facendo uscire di pista Hamilton ma il pilota della Mercedes è stato bravo a rimanere in gara.

Il video da YouTube con l’incidente che ha costretto al ritiro Charles Leclerc durante il gran premio di Germania di Formula 1. Il video da YouTube con la reazione di Leclerc dopo la clamorosa eliminazione durante il gran premio di Germania di Formula 1.