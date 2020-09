Leclerc è uscito di scena a Monza in seguito ad un incidente impressionante. Il pilota della Ferrari si è schiantato a 220 km/h.

Non funziona niente in casa Ferrari, dopo il ritiro di Vettel, per un problema ai freni, è arrivato anche quello di Leclerc, al 25° giro del gran premio di Monza di Formula 1, in seguito ad un incidente.

Intanto bisogna dire che Leclerc ha avuto una partenza ad handicap visto che ha iniziato la gara in settima fila per colpa di delle qualifiche da incubo dove entrambe le Ferrari erano state eliminate dal Q3.

Ma al venticinquesimo giro, in seguito a delle circostanze fortunate, si era ritrovato in quarta posizione, ad un passo dal podio, così ha osato un po’ troppo per lo status attuale della Ferrari…

Dopo un pit stop per tutti, con pit lane aperta, il pilota monegasco si era ritrovato in quarta posizione.

Al venticinquesimo giro, Leclerc ha spinto sull’acceleratore per portarsi in zona podio ma è uscito di pista all’altezza della Parabolica.

Lo schianto della sua vettura, a 220 km/h, è stato impressionante ma per fortuna il pilota monegasco è uscito dalla sua vettura illeso.

Riportiamo di seguito, il video da YouTube con il terribile incidente del pilota della Ferrari nel gran premio di Monza. Lo scorso anno lo ha vinto, quest’anno è stato costretto al ritiro.