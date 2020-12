Lewis Hamilton positivo al coronavirus, il pilota Mercedes salta il Gran Premio del Bahrein.

Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, è risultato positivo al coronavirus durante i test obbligatori precedenti le gare. Lo riferisce la Fia su Twitter. Hamilton è al momento in isolamento. Il Gran Premio del Bahrein previsto nel fine settimana a Sakhir si svolgerà come previsto, aggiunge la federazione, ma senza Hamilton ovviamente.

Il sette volte campione del mondo salterà così il Gran Premio di Shakir. Ciò non influirà sull’esito del campionato, che il pilota britannico si è già aggiudicato matematicamente lo scorso 15 novembre, quando vinse il GP di Turchia ed eguagliò il record di campionati vinti di Michael Schumacher. Al momento sono in corso i controlli sui contatti di Hamilton, che sono stati tutti individuati.

Hamilton positivo, niente vittoria numero 100

La positività al virus toglie ad Hamilton la possibilità di di alzare l’asticella a quota 100 vittorie in carriera già in questa stagione (al momento sono 98 quelle conquistate finora) mentre lascerà agli avversari l’opportunità di prendersi la scena in questo scorcio di stagione.

Sakhir è infatti il penultimo appuntamento (il secondo consecutivo) di una stagione scandita dall’emergenza sanitaria per la pandemia, dalla crisi economica che ha colpito anche le Scuderie e i Marchi, costretto la Federazione internazionale a rivisitare il calendario per incastrare date e appuntamenti per garantire che il Mondiale si disputasse. (Fonti Agi e Fanpage).