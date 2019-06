MONTMELO’ – Disastro Jorge Lorenzo. Il pilota spagnolo ha commesso un grave errore alla curva 10 del secondo giro del Gran Premio di Catalogna mettendo fuori gioco, in un colpo solo, se stesso, Valentino Rossi, Dovizioso e Vinales. Con questo errore, Lorenzo ha consegnato la vittoria all’altro pilota spagnolo Marc Marquez. Completano il podio Quartararo e Petrucci.

Lorenzo si scusa con gli avversari: “Ho commesso un grave errore. Meritavo di uscire solamente io”.

“Ho perso il davanti e sono scivolato. Mi dispiace tanto per loro, avrei preferito cadere soltanto io”. Jorge Lorenzo chiede scusa ai colleghi che, incolpevoli, sono stati estromessi dal Gp di Catalogna da un suo grave errore alla curva 10 del secondo giro. Le sue dichiarazioni sono riportate dall’Ansa.

“Mi spiace davvero – ha ribadito il pilota maiorchino della Honda – per Andrea, Maverick e Valentino perchè stanno lottando per il mondiale. Per loro è un vero disastro e sento veramente di scusarmi con loro”.

“Avevo fatto una grande partenza e ho recuperato in fretta molte posizioni perchè nelle frenate potevo staccare a fondo – ha spiegato ancora Lorenzo -. Ero nella scia di Vinales ma poi per non tamponare Dovizioso ho dovuto frenare un po’ di più e mi si è chiuso il davanti. Negli ultimi anni succedono molti casi così in questo tipo di curva e nella bagarre dei primi giri. La verità è che avrei preferito cadere solo io, perché ho fatto un errore”.

Valentino Rossi: “Lorenzo mi ha falciato e mi ha fatto anche male”.

Valentino Rossi ha commentato l’errore di Lorenzo che lo ha messo ko ai microfoni di Sky Sport: “Lorenzo ha chiesto scusa a tutti. Mi ha falciato e mi ha fatto male anche alla caviglia. Ma c’è poco da dire, peccato perchè è stato un weekend positivo. La moto andava bene, abbiamo lavorato bene nel box e avevamo azzeccato anche la scelta delle gomme”.

Petrucci: “Salire sul podio in Catalogna vale come una vittoria”.

“E’ stata per me una gara difficile fin dall’inizio, ero nei guai col posteriore. Per fortuna ho trovato lo spazio per star fuori dalla caduta di quelli di testa. Alla fine oggi salire sul podio è come una vittoria”. Lo ha detto il pilota della Ducati Danilo Petrucci, terzo nel Gp di Catalogna classe MotoGp. Le sue dichiarazioni sono riportate dall’Ansa.

“Sapevo che Quartararo e Rins potevano essere pericolosi nel finale – ha aggiunto -. Faticavo con la gomma dietro finita e Fabio mi ha passato. Ma sono comunque molto contento per i problemi avuti per tutto il fine settimana”. Il terzo podio consecutivo porta il teramano a -5 in classifica da Dovizioso, che invece non avendo preso punti è scivolato a -37 da Marquez (fonte Ansa).

Il video da YouTube con l’incidente causato dall’errore di Jorge Lorenzo. Ko Valentino Rossi, Dovizioso e Vinales.