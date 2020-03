ROMA – Il gran premio del Qatar di Moto2 è terminato nel peggiore dei modi per Luca Marini, fratello di Valentino Rossi. Il pilota 22enne non è riuscito a tagliare il traguardo per un brutto incidente rimediato nel corso dell’ultimo giro della gara.

Per fortuna, le sue condizioni di salute sono buone. Marini si è spaventato e ci ha spaventato a tutti ma per fortuna sta bene. Ecco il suo commentato al termine della gara: “Avevo sognato un epilogo diverso. Devo dire che ho preso una gran botta ma per fortuna sto bene”.

Luca Marini fuori gioco per un brutto incidente, il gran premio del Qatar di Moto2 è stato vinto dal giapponese Tetsuta Nagashima.

Il giapponese Tetsuta Nagashima, su Kalex, ha conquistato la prima vittoria della carriera imponendosi nella gara di Moto2 del gran premio del Qatar davanti agli italiani Lorenzo Baldassarri ed Enea Bastianini.



Quarto Joe Roberts, partito in pole position, e quinto l’australiano Remy Gardner , figlio di quel Wayne Gardner che fu campione del mondo delle 500 cc nel 1987.

Sfortunato Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, che era stato a lungo in testa ma poi era finito indietro per il deterioramento delle gomme e poi è caduto all’ultimo giro (fonte Ansa).