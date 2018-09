MISANO – Questa volta non è riuscito a evitare la caduta, Marc Marquez, finito nella ghiaia alla curva 15 a circa 6 minuti dal termine del Q2 del Gran Premio di Misano, San Marino, di MotoGp. Come scrive Sky Sport, rientrato di corsa ai box, si è “fiondato” sulla moto tornando in pista senza guardare in faccia nessuno.

