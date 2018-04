Marc Marquez dopo il trionfo in Texas: “Le polemiche? Quello che è successo in Argentina…”

ROMA – Mai in carriera mi era capitato di fare una gara così tirata dall’inizio come oggi”. Marc Marquez è felice per la vittoria di Austin, dominata fin dall’inizio: “Per me è stata una questione di strategia – ha raccontato – dovevo partire bene e poi spingere perché oggi non avevo la fiducia per battagliare e quindi dovevo cercare di andare in fuga per arrivare al traguardo. Abbiamo preso 25 punti e possiamo tornare in Spagna molto contenti”.

“Come ho fatto a mantenere la calma dopo le polemiche? Non lo so, quello che è successo in Argentina l’ho sentito. Io cerco di imparare e di pensare sempre alla gara successiva” ha aggiunto Marquez. Infine sulla lotta per il Mondiale con Dovizioso, tornato in testa al Mondiale. “La Ducati sapevamo che qui avrebbe faticato, ma in Europa sicuramente andrà forte” ha concluso Marquez.