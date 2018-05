ROMA – Marc Marquez ha smentito categoricamente di essere gay. Ha detto di non avere nulla contro gli omosessuali ma lui è un eterosessuale convinto. Le dichiarazioni del pilota spagnolo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Marc Marquez: “Io gay? Una voce pazza…”

“Finora la stagione è stata positiva – ha detto il campione del mondo – il test del Mugello ci ha fatto trovare qualcos’altro che è importante, dobbiamo lavorare ma siamo sulla strada giusta. Le Mans in passato per risultati è stata negativa, per noi, ma ci daremo da fare. L’anno scorso qui abbiamo pagato in accelerazione, quest’anno abbiamo migliorato in questo senso e quindi spero che il weekend vada in modo diverso, vediamo però perché qui le Yamaha sono veloci, e anche la Ducati credo lo sarà, il podio è l’obiettivo e se va bene cercherò anche la vittoria”.

Poi alla domanda sulla voce più pazza che abbia mai sentito sul suo conto, ha risposto divertito: “Sicuramente quella che sono gay. Per carità, massimo rispetto per loro, ma non sono assolutamente gay…” tra le risate generali.