Marc Marquez snobba Valentino Rossi: “Il mio rivale è…”

ROMA – Marc Marquez, alla vigilia della gara di Jerez, snobba Valentino Rossi: “Il mio rivale è Dovizioso”.

“Arriviamo in Spagna dopo un weekend fantastico e un ottimo risultato in Texas – dice Marquez – ma ora inizia una nuova fase in Europa, dove vedremo il livello di ogni squadra e pilota. Qui i circuiti sono generalmente diversi e più tradizionali. Ma quest’anno mi sento davvero bene con la moto”.

Pensa solo a se stesso anche Valentino Rossi, che dopo un inizio complicato spera di avere risposte positive dalla sua M1: “Le prime gare non sono andate molto bene, ma abbiamo provato qualcosa di positivo. La moto sta migliorando e ora arriviamo su una pista molto importante per capire il nostro potenziale”. Solo 29 i punti in classifica per il campione di Tavullia e stavolta spera in un cambio di rotta, diverso da quello del 2017: “L’anno scorso abbiamo faticato molto (decimo posto, ndr), ma quest’anno penso che possiamo fare meglio. Jerez è un circuito che mi piace molto, ho fatto delle belle gare qui (7 vittorie nella classe regina, ndr) e sarei felice di tornare sul podio”.

