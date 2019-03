Marcos Garrido Beltran, pilota 14enne, è morto a Jerez dopo incidente

JEREZ – Grave lutto per il mondo dei motori. Marcos Garrido Beltran, pilota spagnolo di 14 anni, è morto in ospedale in seguito ad un incidente nel corso del gran premio di Andalusia nella categoria Supersport 300. Marcos Garrido Beltran è finito a terra ed è stato travolto da un altro pilota. Un po’ come era accaduto a Marco Simoncelli nel 2011 nel corso del gran premio di Sepang della MotoGp. Commosso il saluto sui social di tanti colleghi ben più blasonati, come Marc Marquez, Maverick Vinales o Alvaro Bautista.

Marcos Garrido Beltran è morto, le condoglianze dal mondo delle moto

Marc Marquez: “Notizia dura da digerire, la perdita di Marcos Garrido. Un sacco di forza per tutta la famiglia e gli amici in questi tempi difficili. Riposa in pace. 😞”

Maverick Vinales: “Invio tutto il mio sostegno alla famiglia di Marcos Garrido, che tristezza. Riposa in pace 🙏 “

Alex Marquez: “Momento molto triste per tutti i motociclisti. 😢 Tutti i miei incoraggiamenti a parenti e amici. Riposa in pace Marcos Garrido.”

Angel Nieto team MotoGp: “Quanto è difficile questo sport a volte? 💔💔💔

Dal team Angel Nieto ci uniamo al dolore della morte del giovane pilota Marcos Garrido in una gara questo fine settimana a Jerez e vogliamo inviare le nostre condoglianze alla sua famiglia e alla sua squadra”

Aleix Espargaró: “Riposa in pace Marcos Garrido, un caro abbraccio alla sua famiglia”.