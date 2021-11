Marquez, Espargaro parla dell’infortunio in conferenza stampa: “Forse Marc sta peggio di quel che si dice”

Come sta e cosa ha davvero Marc Marquez? Il pilota spagnolo della Honda, fresco vincitore del Gp di Misano, ha annunciato che salterà la gara in Portogallo sul circuito di Algarve, penultimo appuntamento del campionato di MotoGp per una commozione cerebrale, causata da una caduta in allenamento sabato 30 ottobre, mentre si allenava con una moto da enduro.

Ma qualcuno non crede a questa tesi ufficiale e c’è chi ipotizza che Marquez salterà anche l’ultimo Gran premio, quello di Valencia.

Le parole del team manager Alberto Puig

“Marc ha battuto la testa – ha spiegato a Sky il team manager Alberto Puig – è stato un piccolo colpo, ma tornato a casa continuava ad avere dei capogiri come se fosse stato in stato confusionale. Non ha avuto problemi al braccio o in altre parti del corpo. È stato visitato a Barcellona, lunedì farà un ulteriore controllo e sapremo se potrà correre a Valencia”.

Le parole di Alex Espargaro in conferenza stampa

Il maggiore dei fratelli Espargaro, Alex, ha manifestato le sue perplessità durante la conferenza stampa pre GP a Portimao: “Nessuno ha informazioni precise su come sia avvenuto l’incidente di Marquez. Quindi dobbiamo credere che si tratti solamente di una commozione cerebrale perché la caduta non è avvenuta nell’ultimo Gran Premio”. Ancora Aleix: “Forse Marc ha anche un braccio rotto. Normalmente uno come lui farebbe di tutto per guidare. Tutti lo sanno. Non so se ‘commozione cerebrale’ è davvero la parola giusta. Penso che sia qualcosa di peggio”.