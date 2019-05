ROMA – Max Biaggi è stato assolto dall’accusa di frode fiscale. Il Tribunale di Roma ha assolto l’ex pilota perché il fatto non sussiste. L’ex pilota era accusato di avere evaso 18 milioni di euro. Il pm Giuseppe Olivo aveva chiesto una condanna ad un anno di reclusione.

La vicenda, come ricostruisce “Repubblica”, risale al 2007, quando a gestire i diritti d’immagine del pilota era la Media & Sport Management con sede a Londra. Dal 2011 in poi, invece, ad amministrare l’immagine dell’imputato è stata prima la ‘Biaggi Racing’ e poi la ‘Vuzela International Slu’. Questa sarebbe stata, secondo l’accusa, la fase in cui si sarebbe consumata l’evasione fiscale e Biaggi per sottrarsi al pagamento delle imposte avrebbe trasferito in maniera fraudolenta la propria residenza nel Principato di Monaco.

Sono almeno venti anni che vivo nel Principato di Monaco. La mia è stata una scelta di vita. Lì vivono i miei figli con la madre (la ex compagna Eleonora Pedron, ndr), lì ci sono le mie moto, lì ci sono i miei amici, il mio ristorante, la mia palestra – ha sostenuto Biaggi durante il suo esame in dibattimento -. A Roma vado solo quando serve e quando è necessario ma nella capitale non ho alcuna proprietà, neppure un immobile”. Fonte: La Repubblica, Agi.