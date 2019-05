Max Biaggi, è morto il padre Pietro. Il commovente post su Instagram

ROMA – E’ morto a 77 anni Pietro Biaggi, il padre di Max.

A darne notizia è stato lo stesso pilota, con un commovente post su Instagram. La foto mano nella mano al capezzale del padre, in ospedale, e poi un ricordo straziante: “Non mi hai aspettato Papà mio. Ho provato invano ad arrivare in tempo ma ho fallito”.

“Il mio più grande rammarico – scrive ancora Biaggi – è stato quello di non essere riuscito ad abbracciarti per l’ultima volta. Chissà se riuscirò mai a perdonarmelo ma conoscendomi bene lo escluderei”. Poi l’ultimo saluto di un figlio distrutto: “Tu per me ci sei stato sempre e io avrei dovuto essere lì al tuo fianco. Ho una voragine nel cuore.Perdonami. Sei e rimarrai sempre il mio Eroe”.

Fonte: Instagram.