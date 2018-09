ROMA – Lewis Hamilton vince in Russia e porta a 50 i suoi punti di vantaggio in classifica su Sebastian Vettel. Sembra il sigillo su un Mondiale che fino a poche gare fa era molto incerto. La Ferrari, di contro, non sembra essere più in grado di tenere il passo degli avversari.

La gara in Russia, però, verrà ricordata per un ordine di scuderia che lede sensibilmente l’immagine sportiva della Mercedes. Il team, infatti, a metà gara, al 25esimo giro, ha chiesto a Bottas di scansarsi per lasciare al compagno di squadra Hamilton il secondo posto. Qui, di fatto, viene sbarrata la strada a Vettel, mentre il britannico poi va in testa passando Verstappen. A fine gara, con le Mercedes destinata al successo, Bottas ha chiesto via radio “come la finiamo questa gara?”. Il finlandese si aspettava di ripassare Lewis Hamilton, ma dal muretto gli è arrivato un gelido “resta così, ne parliamo dopo”.

Sul podio poi Hamilton ha invitato il compagno di squadra a salire sul gradino più alto al suo fianco, ricordando la scena di Zeltweg 2002 fra i ferraristi Schumacher e Barrichello.