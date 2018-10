ROMA – Il minor impatto inquinante dei carburanti a metano o gpl sarebbe presunto, non è vero cioè che siano puliti e non incidano sulle emissioni di gas serra, prima causa dell’innalzamento climatico delle temperature.

Secondo un nuovo rapporto dell’Ong Transport&Environment basato sugli studi più recenti sull’impatto ambientale dell’uso del gas naturale, compresso e liquido, come carburante per autotrazione “è dannoso per il clima quanto quello di benzina, del gasolio o dei carburanti navali convenzionali”.

Il gas fossile utilizzato come combustibile per automobili e navi non presenta benefici climatici significativi rispetto ai derivati dal petrolio. Il biometano e il metano sintetico possono invece avere emissioni di gas serra significativamente inferiori, si legge nel rapporto, ma le materie prime sostenibili per produrre il biometano (rifiuti e residui) sono limitate e anche al massimo del potenziale questo carburante arriverebbe a coprire meno del 10% del fabbisogno dei trasporti.