ROMA – Oggi, mercoledì 3 gennaio, Michael Schumacher compie 49 anni. Sono passati quattro anni dal drammatico incidente che costringe il campione di Formula Uno ancora a lottare tra la vita e la morte.

“I nostri pensieri sono sempre con lui. #keepfighting #ForzaMichael”. E’ il messaggio della Ferrari per Michael Schumacher. La scuderia di Maranello, così come tutto il mondo della Formula 1, non ha mai dimenticato il campione tedesco, sette volte campione del Mondo, 91 GP vinti, 155 podi e 68 pole position conquistate.

Quattro anni fa, sulle nevi francesi di Meribel, il sette volte campione del mondo di Formula 1 tedesco durante una discesa sugli sci, ebbe un gravissimo incidente che lo ridusse in coma e dal quale non si è ancora ripreso. Ora è a casa sua, in Svizzera, protetto dall’affetto della sua famiglia e dalla più assoluta riservatezza.