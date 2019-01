ROMA – Michael Schumacher compie 50 anni. La figlia Gina Maria, 21 anni, gli dedica in Rete parole affettuose:”Tanti auguri al miglior papà del mondo”.

Gina Maria ha 21 anni ed è la primogenita di Michael Schumacher e della moglie Corinna. Capelli biondi, il suo volto e il suo sorriso ricordano molto il padre.

Gina Maria, prima di scoprire la sua vera passione, ossia il cavallo, ha corso con il padre sui kart. Ora la giovane è una campionessa di Reining

La giovane amazzone di casa Schumacher ha seguito le indicazioni della mamma e, nella compostezza di un momento delicato che dura ormai da cinque lunghi anni, ha deciso di dedicare al padre un post molto sobrio.

Suo fratello Mick, 19 anni, nonostante un cognome così pesante, a differenza della sorella ha invece deciso di seguire le orme paterne e, dopo essersi laureato campione del mondo in Formula 3, sta per debuttare in Formula 2 (foto Facebook).